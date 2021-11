Spider-Man musi mierzyć się z kilkoma przeciwnikami w nowym zwiastunie "Bez drogi do domu" 0

Sony Pictures oraz Marvel Studios zaprezentowały nowy zwiastun widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu, które jeszcze w tym roku trafi na ekrany kin.

fragment plakatu "Spider-Man. Bez drogi do domu"

W najnowszej zapowiedzi filmu Spider-Man. Bez drogi do domu możemy zobaczyć przede wszystkim tytułowego herosa oraz jego przeciwników, którzy zawitają do MCU z wielu zakątków… uniwersum. Zielony Goblin, Jaszczur, Electro, Doktor Octopus i Sandman – to właśnie oni staną naprzeciwko Człowieka Pająka, ale czy jednego? Niestety Sony Pictures oraz Marvel Studios nie zdecydowały się na umieszczenie w oficjalnym zwiastunie dwóch wcześniejszych wersji Petera Parkera.

Jak oceniacie zapowiedź? Czy Wy też jesteście lekko rozczarowani z powodu braku Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a, czyli wcześniejszych odtwórców Spider-Mana, którzy mają pojawić się w filmie?

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Man, nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do kin 17 grudnia.

Źrodło: Sony Pictures