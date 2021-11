Komediowy horror od Starz ''Shining Vale'' otrzymuje datę premiery 0

Stacja Starz opublikowała pierwsze oficjalne zdjęcie z planu swojego komediowego horroru Shining Vale. Wpis z fotografią zdradza także datę premiery produkcji.

fotografia promująca serial ''Shining Vale''

Wpis ten pojawił się na oficjalnym koncie serialu na Twitterze. Możecie zobaczyć go poniżej.

Serial swoją premierę ma mieć 6 marca 2022 roku. Produkcja składać ma się z ośmiu epizodów. Shining Vale opowie o dysfunkcyjnej rodzinie, która przenosi się z miasta do małego miasteczka na przedmieściach Connecticut. Wprowadzają się oni do domu, w którym straszy, bowiem niegdyś doszło w nim do wielkiej tragedii. Nadnaturalnych domowników widzi tylko Pat, która przekonana jest, że albo została opętana albo popadła w ciężką depresję. Jej mąż Terry to słodki, wrażliwy mężczyzna w sile wieku, który do tej pory uważał swoje małżeństwo za idealne, aż do momentu odkrycia zdrady. Jednak jako urodzony optymista stara się wszystko naprawić i za wszelką cenę utrzymać swoje rozpadające się małżeństwo.

W roli Pat zobaczymy Courteney Cox, a w jej męża Terry’ego wciela się Greg Kinnear. W roli nastoletnich dzieci małżeństwa – Gus Birney i Dylan Gage. Autorem scenariusza i producentem wykonawczym serii jest Jeff Astrof, który opiera się na swoim własnym opowiadaniu, którego jest współautorem wraz z Sharon Horgan. W obsadzie serialu znajdują się także Mira Sorvino, Merrin Dungey i Judith Light.

Źrodło: ComingSoon