Miramax pozywa Quentina Tarantino za wykorzystanie materiałów z "Pulp Fiction"

Studio filmowe Miramax pozywa reżysera Quentina Tarantino w sprawie planów wydania niewymienialnych tokenów (NFT) bazujących na kultowym filmie Pulp Fiction.

John Travolta, Uma Thurman - "Pulp Fiction"

Filmowiec Quentin Tarantino na początku listopada ogłosił, że zamierza wydać siedem kolekcjonerskich niewymienialnych tokenów opartych na filmie Pulp Fiction – w zestawienie miałyby się znaleźć również fragmenty wczesnego scenariusza, które został wycięte z ostatecznej wersji kultowej produkcji. NFT mają zawierać grafiki oraz komentarz samego reżysera.

Po deklaracji Tarantino, studio Miramax wystosowało do reżysera pismo w sprawie zaprzestania rozwoju owego projektu. Firma aktualnie sama pracuje nad stworzeniem partnerstw NFT w oparciu o własną bibliotekę filmów, a plany Quentina Tarantino dotyczące Pulp Fiction uderzają w te wysiłki.

Zgodnie z umową pomiędzy Tarantino i Miramax, reżyser zachował pewne prawa do filmu. Wśród nich są album ze ścieżką dźwiękową oraz muzyką, publikacje drukowane (w tym publikacje scenariusza, "tworzenie" książek, komiksów i powieści, w niektórych przypadkach także w formatach audio i elektronicznych), media interaktywne, prawa do sequeli i remake’ów dla kina i telewizji, a także prawa do seriali telewizyjnych i spin-offów.

Prawnik Tarantino uważa, że filmowiec ma prawo do tworzenia własnych NFT z racji działania w ramach swoich "praw zastrzeżonych", a konkretnie pisząc chodzi o prawa do "publikacji scenariusza". Teraz to sąd będzie musiał ustalić limity dotyczące zastrzeżonych praw.

Źrodło: The Hollywood Reporter