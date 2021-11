Polska koprodukcja "Lamb" z Europejską Nagrodą Filmową! 0

Jury Europejskich Nagród Filmowych ogłosiło wczoraj pierwszych laureatów za rok 2021. Islandzko-szwedzko-polski film Lamb w reżyserii Valdimara Jóhannssona doceniono za efekty specjalne autorstwa polskiego studia postprodukcyjnego Chimney Poland. Polskimi koproducentami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska i Jan Naszewski z Madants/NEM Corp oraz Zuzanna Hencz i Marcin Drabiński z Chimney Poland.

fragment plakatu "Lamb"

Fabularny debiut islandzkiego reżysera Valdimara Jóhannssona opowiada historię Marii i Ingvara mieszkających na oddalonej od zabudowań farmie. Życie pary zmienia się, gdy w ich zagrodzie przychodzi na świat tajemniczy noworodek. Młode małżeństwo postanawia zaopiekować się dzieckiem. W rolach głównych występują Noomi Rapace i Hilmir Snaer Gudnason. Za kamerą stanął Eli Arenson, a montażem zajęła się Agnieszka Glińska.

Za wyróżnione Europejską Nagrodą Filmową efekty specjalne odpowiadają nagrodzeni Frederik Nord (Chimney Sweden) i Peter Hjorth oraz Polacy: CG supervisor Miron Błocki (Chimney Poland) oraz compositing supervisor Tomasz Tejchman (Chimney Poland).

Nagroda Europejskiej Akademii Filmowej cieszy nas tym bardziej, że "Lamb" był jedną z najbardziej wymagających i ciekawych produkcji, przy których mieliśmy okazję pracować w ostatnim czasie. Ta prestiżowa nagroda, to kolejny dowód na to, że nie tylko polscy reżyserzy i operatorzy ale też twórcy efektów specjalnych zaliczani są do filmowej światowej czołówki.

komentuje Marcin Drabiński, CEO Chimney Poland i koproducent filmu

Dobra passa Lamb trwa od kilku miesięcy. Film miał swoją premierę podczas tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie został zaproszony do prestiżowej sekcji Un Certain Regard i otrzymał nagrodę za oryginalność. Polska koprodukcja brała również udział w innych międzynarodowych festiwalach, m.in w Karlowych Warach, Londynie i Melbourne. W październiku Lamb miał premierę w USA, gdzie od razu zadebiutował w pierwszej dziesiątce amerykańskiego box office’u. Film został też wybrany jako islandzki kandydat do Oscara. W Polsce widzowie mogli zobaczyć obraz na Nowych Horyzontach we Wrocławiu i podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Europejskie Nagrody Filmowe zostaną wręczone na gali w Berlinie 11 grudnia 2021 roku. Lamb ma również szansę na nagrodę w kategorii "Europejskie Odkrycie".

Źrodło: Informacja prasowa