Zwiastun i plakat filmu "Nosorożec" w reżyserii Ołeha Sencowa 0

Najnowszy film w reżyserii ukraińskiego aktywisty społecznego Ołeha Sencowa, którego pięcioletnie uwięzienie w rosyjskim łagrze poruszało opinię publiczną, trafi do polskich kin 10 grudnia. Już dziś prezentujemy zwiastun i plakat Nosorożca, który swoją międzynarodową premierę miał w konkursowej sekcji Orizzonti, 78. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. W Polsce film pokazywany był w Konkursie Międzynarodowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego oraz na festiwalu Ukraina!.

Nosorożca to dramat kryminalny, rozgrywający się na Ukrainie w latach 90., podczas transformacji Związku Radzieckiego. Młody człowiek o pseudonimie Nosorożec zaczyna jako drobny złodziejaszek, by szybko wspinać się w hierarchii przestępczej. Zna tylko przemoc i okrucieństwo. Nie ma nic do stracenia. Czy w końcu znajdzie szansę na odkupienie?

Według reżysera Ołeha Sencowa nie jest to jednak po prostu film o gangsterach, zabijaniu i strzelaniu:

To opowieść o człowieku, który żył w tamtych czasach, który przeszedł wiele prób, niósł coś w sobie, próbował poukładać swoje życie. Nie nastawiam się na pokazanie zabójstwa jednego człowieka przez drugiego; interesuję się tym, co czuje zabójca dokonując morderstwa oraz po tym, kiedy już zabił, jak żyje z takim brzemieniem i dlaczego…

Nosorożca został zrealizowany w koprodukcji ukraińsko-polsko-niemieckiej ze wsparciem Funduszu Rady Europy Eurimages. Z polskiej strony koproducentem jest Apple Film Production, to firma kierowana przez Dariusza Jabłońskiego, Violettę Kamińską i Izabelę Wójcik. Dla Apple Film to już trzeci projekt związany z Ołehem Sencowem.

Tytułowy Nosorożec to młody mężczyzna, mocny i sprawny fizycznie, wyjątkowe połączenie siły, spokoju i lekkomyślności. Po raz pierwszy spotykamy go na ulicach małego postsowieckiego miasteczka, które odegrało kluczową rolę w kształtowaniu jego charakteru. Obserwujemy, jak dorasta na tle wzlotów i upadków swojego życia rodzinnego. Kolejne wydarzenia z jego życia przebiegają według schematu wspólnego dla epoki życia sowieckiego: jeść lub być zjedzonym, bić lub być bitym. Nosorożec, odważny i fizycznie potężny, szybko awansuje w hierarchii lokalnego gangu przestępczego, stając się wkrótce jego przywódcą. Ale nie jest to kariera bez katastrofalnych błędów z jego strony.

Poszukiwania odtwórcy głównej roli były długim procesem, jak mówi reżyser Ołeh Sencow:

Główną rolę gra debiutant, odkryty podczas trwającego dziesięć miesięcy castingu, podczas którego przesłuchano ponad 700 byłych więźniów, personel wojskowy i profesjonalnych sportowców. Obsada drugoplanowa składa się z zawodowych aktorów, którzy pomagają głównemu bohaterowi dorastać do jego roli, rozwijać się jako postać, poruszać się w synchronizacji z kamerą i budować zespół, który pomaga zachować poczucie autentyczności.

Nosorożca w kinach od 10 grudnia 2021 roku.

Źrodło: NEXT FILM