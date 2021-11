Nie będzie dalszych przygód detektywa Ambrose - ''Grzesznica'' kończy się 4. sezonem 0

Stacja USA Network zdecydowała się nie odnawiać serialu Grzesznica na kolejny sezon. Tym samym produkcja zakończy się obecnie emitowaną czwartą serią.

fragment plakatu promującego serial ''Grzesznica''

Grzesznica to kryminalna antologia, której poszczególne sezony łączy postać detektywa Harry’ego Ambrose, w którego wciela się rewelacyjny Bill Pullman. W każdym sezonie zajmuje się on szczegółowym badaniem dziwnych i tajemniczych w swojej naturze zbrodni.

Pierwszy sezon skupił się na kobiecie, młodej matce, która dokonała aktu przemocy, który zadziwił ją samą. Pomóc w rozwiązaniu zagadki jej dziwnego zachowania postanawia dociekliwy śledczy, który zmaga się również z własnymi demonami. W drugim sezonie mieliśmy do czynienia z podwójnym morderstwem, do którego przyznał się 13-letni syn zabitych. Sezon trzeci ukazał z kolei dochodzenie w sprawie tragicznego wypadku samochodowego. W trakcie śledztwa Ambrose odkrywa, iż ktoś chciał ukryć jakąś zbrodnię. Ta wiadomość doprowadza go do najbardziej niepokojącego i niebezpiecznego przypadku w jego karierze.

W czwartej serii Harry przeżywa traumę spowodowaną ostatnim śledztwem. Aby dojść do siebie wyjeżdża wraz z swoją partnerką Sonyą na senną turystyczną wyspę Hanover w stanie Maine. Tam dochodzi do nagłej tragedii z udziałem córki wpływowej wyspiarskiej rodziny. Ambrose angażuje się w śledztwo, które wywróci życie mieszkańców wyspy i jego do góry nogami.

Źrodło: ComingSoon