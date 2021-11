Zwiastun ''The Gilded Age'' - serialu HBO rozgrywającego się w tzw. wieku pozłacanym 0

HBO prezentuje pierwszą zapowiedź historycznego dramatu The Gilded Age. Za serial odpowiada twórca serii Downton Abbey Julian Fellowes.

serial ''The Gilded Age''

Akcja serialu rozgrywa się w tzw. wieku pozłacanym, okresie od zakończenia wojny secesyjnej do rozpoczęcia wojny amerykańsko-hiszpańskiej w 1898 roku. Okres ten to czas wielkiego napływu imigrantów do Ameryki co skutkowało gwałtownym rozwojem przemysłu.

Oprócz zwiastuna w sieci pojawiły się także pierwsze zdjęcia promujące produkcję.





Fabuła serialu osadzona jest na początku lat 80. XIX wieku. Poznamy historię Marian Brook, młodej dziewczyny, sieroty po generale, która z wiejskiej Pensylwanii przenosi się do Nowego Jorku. Tam zamieszkuje u swoich staroświeckich ciotek. Wraz z tajemniczą Peggy Scott, Afroamerykanką udającą pokojówkę, Marian wpada w olśniewające życie bogatych sąsiadów i społeczeństwa, które opiera się nadchodzącym zmianom.

The Gilded Age składa się z 10 odcinków. Scenariusz napisali Fellowes i Sonja Warfield, a za kamerą stanęli Michael Engler i Salli Richardson-Whitfield. Serial ten pierwotnie powstać miał dla NBC, ale w 2019 roku prawa do niego przejęło HBO.

Premiera serialu zaplanowana jest na 24 stycznia 2022 roku.

