Jamie Dornan potwierdza spotkanie z Kevinem Feige'em 0

Jamie Dornan miał okazje spotkać się z Kevinem Feige’em i porozmawiać z nim na temat dołączenia do Kinowego Uniwersum Marvela.

Jamie Dornan to aktor, który zyskał popularność dzięki występowi we franczyzie "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Oprócz tego zagrał też w świetnym serialu kryminalnym BBC Upadek, a także niebawem będziemy mieli okazję ujrzeć go w akcji w filmie Belfast wyreżyserowanym przez Kennetha Branagha.

Ekranowy Christian Grey miał niedawno okazję udzielić wywiadu, w którym wyjawił, że spotkał się z prezesem Marvel Studios, Kevinem Feige’em. Niestety New York Times nie podzielił się jego wypowiedzią na ten temat, jednak Dornan jest zainteresowany rolą w komiksowym widowisko. Dodatkowo mówił również o karierze Roberta Pattinsona, który jest jego przyjacielem i od czasu występu w serii "Zmierzch" bardzo mocno się rozwinął i po występach w nieco mniejszych produkcjach, otrzymał angaż przy Batmanie:

Skłamałbym, gdybym nie przyznał, że on i jego ludzie rozwiązali to naprawdę sprytnie. Wszystko, co zrobił od czasu "Zmierzchu", było naprawdę mądre i piękne.

Przed laty Jamie Dornan był przymierzany do roli Supermana, którą ostatecznie otrzymał Henry Cavill. Niebawem gwiazdor może dołączyć do konkurencyjnego uniwersum. Co o tym myślicie?

