Hulu zamawia serial na podstawie powieści Carola Lovering ''Tell Me Lies'' 0

Jackson White, aktor znany z serialu Pani Fletcher, otrzymał angaż w kolejnej serialowej produkcji. Tym razem wystąpi w serialu 'Tell Me Lies', który powstaje dla platformy Hulu.

na zdjęciu Jackson White, serial ''Pani Fletcher''

Projekt ten będzie adaptacją powieści Carola Lovering o tym samym tytule. White w produkcji otrzymał główną rolę męską. Wystąpi on u boku Grace Van Patten, która wcieli się w partnerkę bohatera odgrywanego przez White’a. W projekt zaangażowana jest także Emma Roberts, która objęła funkcję producenta wykonawczego. Meaghan Oppenheimer zajmie się napisaniem scenariusza. Będzie ona także showrunnerką i jedną z producentek.

Tell Me Lies śledzić będzie historię toksycznego związku trwającego od ośmiu lat pomiędzy Lucy Albright (Van Patten) i Stephanie DeMarco (White). Spotykają się oni na studiach i tam rozpoczynają długi i skomplikowany związek. Zaczyna się on jak każdy typowy związek, w którym nie brakuje namiętności, szybko jednak oboje popadają w uzależniające uwikłanie, które trwale zmieni nie tylko ich życie, ale także życie wszystkich wokół nich.

White i Van Patten są obecnie jedynymi potwierdzonymi członkami w obsadzie serialu. Castingi nadal trwają.

Źrodło: deadline