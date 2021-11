Nowy serial Polsatu ''Rodzina na Maxa'' 0

fotografia promująca serial ''Rodzina na Maxa''

Rodzina na Maxa to serial komediowo-obyczajowy, który z przymrużeniem oka opowiada o rodzinie, nieoczekiwanej namiętności i… różnicy wieku. Bohaterem jest 25-letni Max, który pewnego dnia spotyka kobietę swoich marzeń, Karolinę (Anna Smołowik), i sam nie wie, jak szybko się zakochuje. Ale ideał nie jest aż tak „idealny” – to matka trójki dorastających dzieci, mieszkająca pod jednym dachem z eksteściową (Ewa Kasprzyk). Ani dzieci, ani eksteściowa nie będą zachwyceni pojawieniem się Maxa. Ale on nie podda się tak łatwo! Dlatego naprawdę warto śledzić zaskakujący finał tej historii.

W serialu zobaczymy doskonałe kreacje aktorów, którzy przyzwyczaili nas do dobrego kina. Pragmatyczna pod każdym względem siostra głównej bohaterki to Sonia Bohosiewicz, jej męża zagra Grzegorz Małecki, a w rolach dzieci Karoliny pojawią się: Mila Jankowska, Zofia Świątkiewicz oraz Maksymilian Zieliński. W pozostałych rolach wspaniali aktorzy młodego pokolenia m.in. Ina Sobala, Zosia Stafiej i Filip Orliński.

Premiera serialu Rodzina na Maxa w 2022 roku.

Źrodło: Polsat