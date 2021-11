Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy Barry Keoghan gra Jokera w "Batmanie" Matta Reevesa? 1

Od kilku dobrych dni w sieci pałęta się plotka, jakoby Barry Keoghan grał w nowej odsłonie przygód Mrocznego Rycerza postać Jokera!

Barry Keoghan - "Eternals"

Coraz więcej doniesień zaczyna potwierdzać tę informację. Eric Keoghan, brat aktora, którego możemy aktualnie na ekranach kin oglądać w widowisku od Marvel Studios Eternals, również miał napisać w mediach społecznościowych, że Barry Keoghan wciela się w postać Jokera w nowym, niesamowitym Batmanie. Post został szybko usunięty z Facebooka.

Kiedy w zeszłym roku po raz pierwszy ogłoszono obsadę aktorską filmu, rola Keoghana, była owiana tajemnicą. Później okazało się, że gra on oficera policji w Gotham City, Stanleya Merkela. W komiksach był on partnerem Jima Gordona i możliwe, że z czasem na ekranie ewoluuje on w postać Jokera. Oczywiście istnieje też szansa, że postać Stanleya Merkela była zwykłą przykrywką.

Do premiery zostało jeszcze trochę czasu i zapewne będziemy dostawali więcej tego typu plotek. Nie mniej jednak jest ona na tyle intrygująca, że warto obserwować kolejne doniesienia związane z Batmanem i postacią Jokera.

Batman trafi do kin 4 marca 2022 roku.

Źrodło: Comicbookmovie