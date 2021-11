"Nie czas umierać" największym hitem 2021 roku oraz ery pandemicznej! 0

Oficjalnie mamy nowego lidera, jeśli chodzi o największy hit ostatnich miesięcy. Ludzie odpowiedzialni za nowe przygody Jamesa Bonda mogą być zadowoleni!

Nie czas umierać, czyli najnowsza produkcja z Jamesem Bondem stała się najbardziej dochodowym filmem 2021 roku. Dodatkowo widowisko akcji z Danielem Craigiem w roli głównej może pochwalić się byciem numerem jeden również podczas ery pandemicznej.

Nie czas umierać osiągnęło w miniony weekend kwotę sięgającą 733 mln dolarów ze sprzedaży biletów na całym świecie. Tym samym film akcji z Agentem 007 wyprzedził dziewiątą część Szybkich i wściekłych (725 mln dolarów) i stał się numerem jeden w finansowych zestawieniach ostatnich miesięcy.

Film o Bondzie w amerykańskich kinach zarobił 154 mln dolarów. Reszta kwoty, czyli 579 mln dolarów pochodzi z reszty krajów – co ciekawe wynik finansowy Nie czas umierać w Wielkiej Brytanii to 128 mln dolarów. Oznacza to tyle, że mamy do czynienia z piątym wynikiem w historii tamtejszego box office’u, co jak na obecne czasy robi wrażenie.

A czy Wy byliście już w kinie na Nie czas umierać?

Źrodło: Forbes