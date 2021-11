Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

John Krasinski wcieli się w Supermana w produkcji DC 0

Na początku tego roku John Krasinski dołączył do obsady głosowej produkcji DC League of Super-Pets. Wówczas nie ujawniony w jaką postać wcieli się popularny aktor. Wreszcie poznaliśmy odpowiedź na to pytanie!

W przyszłym roku oczy fanów DC, szczególnie tych nastoletnich, zwrócą nie ku czworonożnym superbohaterom. Studio DC wypuści bowiem produkcję DC League of Super-Pets. Jedną z gwiazd, które użyczą głosu postaciom w filmie animowanym będzie John Krasinski. Do tej pory nie było wiadomo, którego z komiksowych herosów "sportretuje gwiazdor". Dzisiaj już wiemy, że będzie to Człowiek ze stali!

Głównymi bohaterami tej opowieści będą Ace the Bat-Hound (Kevin Hart), Krypto superpies (Dwayne Johnson), Ch’p (Diego Luna), Merton McSnurtle (Natasha Lyonne) i PB the Pig (Vanessa Bayer).

W obsadzie oprócz Johna Krasinskiego i wyżej wymienionych aktorów są również Kate McKinnon i Keanu Reeves. Także producenci oraz wszyscy ludzie odpowiedzialni za realizację tego projektu mogą pochwalić się naprawdę fantastyczną obsadą głosową. O fakcie wcielenia się w postać Supermana, Krasinski poinformował za pośrednictwem Twittera. Warto zauważyć, że kostium Człowieka ze stali jest mocno inspirowany strojem, który nosił w kreskówkach lat 40. XX wieku.

Animacja wejdzie do kin 20 maja 2022 roku.

Źrodło: Comicbookmovie