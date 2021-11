Sam Raimi i Marc Webb mogli być zaangażowani w tworzenie "Spider-Man. Bez drogi do domu" 1

W sieci pojawiła się interesująca plotka, z której wynika, że poprzedni filmowcy, którzy kręcili filmy o Spider-Manie, byli zaangażowani również w rozwój nowego widowiska o tym superbohaterze – Spider-Man. Bez drogi do domu.

fragment plakatu "Spider-Man. Bez drogi do domu"

W najnowszym zwiastunie Spider-Man. Bez drogi do domu, twórcy ujawnili aż pięciu złoczyńców, którzy pojawią się na ekranie gotowego filmu. Co ciekawe są to czarne charaktery z różnych światów – Doktor Octopus, Zielony Goblin, Elektro, Sandman oraz Jaszczur. Według spekulacji fanów w nowym filmie, twórcy rozszerzą nam nieco to, co wydarzyło się w seriach Niesamowity Spider-Man i Spider-Man – mamy dowiedzieć się między innymi tego, co w tym czasie robili tytułowi bohaterowie oraz w jaki sposób zginęli Sandman oraz Jaszczur.

Podobno reżyser filmu Spider-Man. Bez drogi do domu, Jon Watts miał możliwość zaangażowania do pracy przy filmie Sama Raimiego i Marca Webba, z którymi konsultował sprawy związane z fabułami tych powracających postaci, tak aby jego wizja była spójna z wizjami obu panów. To całkiem ekscytująca perspektywa i zdecydowanie wydaje się, że jest to właściwy ruch.

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do amerykańskich kin 17 grudnia, czyli tego samego dnia, co w Polsce.

Źrodło: Comicbookmovie