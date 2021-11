Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

31 mln dolarów - taką kwotę musi zapłacić Kevin Spacey producentom "House of Cards" 0

Sąd Arbitrażowy ogłosił swój wyrok w sprawie Kevina Spaceya oraz odszkodowania, którego aktor będzie musiał wypłacić firmie producenckiej odpowiedzialnej za House of Cards.

Kevin Spacey - "House of Cards"

29,5 mln dolarów to kwota, którą Kevin Spacey musi wypłacić firmie producenckiej odpowiedzialnej za House of Cards. Do tego dochodzą także opłaty związane z sądową batalią, które wynoszą łącznie 1,4 mln dolarów. Teraz Sąd Arbitrażowy podtrzymał wyrok, który zapadł rok temu, aczkolwiek był utajniony z powodu apelacji Spaceya. Z racji tego, że została ona odrzucona, hollywoodzki gwiazdor będzie musiał zapłacić firmie MRC.

Cała sprawa związana z molestowaniem ujrzała światło dzienne w 2017 roku, kiedy to Anthony Rapp oskarżył Spaceya o molestowanie, kiedy ten miał 14 lat. Kariera aktora w zasadzie została wówczas zakończona, a w mediach zaczęły pojawiać się informacje o kolejnych zarzutach w kierunku gwiazdora.

Pod względem wizerunkowym mocno ucierpiały również produkcje, w którym Spacey miał okazję grać. Mowa tutaj przede wszystkim o serialu House of Cards, którego laureat Oscara był największą gwiazdą. W momencie oskarżenia trwały już zdjęcia do 6. sezonu, jednak Netflix oraz producenci zdecydowali się na wyrzucenie aktora i stworzenie finałowej serii bez niego.

