Zendaya powraca z zwiastunie 2. sezonu serialu ''Euforia'' 0

Po dość długim oczekiwaniu na drugim sezon serialu Euforia, mamy dla Was dobrą wiadomość. Produkcja z nowymi odcinkami powróci już na początku przyszłego roku.

fragment plakatu promującego serial ''Euforia''

HBO opublikowało krótki materiał wideo promujący produkcję, na którym widzimy jak Rue, bohaterka w która wciela się Zendaya śpiewa i tańczy. Następnie mamy szybkie ujęcia z nadchodzącego sezonu. Udostępnienie materiału połączone zostało z podaniem daty premiery drugiego sezonu. Euforia zadebiutuje 9 stycznia 2022 roku. Drugi sezon ukaże nam dalsze losy Rue. Czy bohaterka odgrywana przez Zendayę powróci do złych nawyków? Jak potoczy się jej relacja z Jules? Odpowiedzi na te pytania już za niecałe dwa miesiące.

Zagubieni we współczesnym świecie nastolatkowie, których kolorowy świat na każdym kroku kusi niebezpiecznymi używkami, a od nich już mały krok do wyniszczającego uzależnienia. Serial Euforia przedstawia losy kilku zwykłych licealistów, którzy muszą zmagać się życiem w rzeczywistości, gdzie liczy się tylko wygląd, kobiety traktowane są przedmiotowo, a media społecznościowe nadają ton temu, co w danej chwili jest ważne. Główną bohaterką serialu jest siedemnastoletnia Rue. Uzależniona od narkotyków – zagubiona dziewczyna – szuka swojej drogi życiowej oraz tożsamości płciowej.

Źrodło: ComingSoon