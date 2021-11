Zakończono główne zdjęcia do filmu ''Ant-Man and The Wasp: Quantumania'' 0

Po kilku miesiącach prac na planie w Wielkiej Brytanii, reżyser Peyton Reed, poinformował iż ukończone zostały główne zdjęcia do filmu Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

film ''Ant-Man i Osa''

Informację taką Reed umieścił na swoim profilu na Twitterze.

W przyszłym roku rozpoczną się powtórkowe i dodatkowe zdjęcia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to film trafi do kin 28 lipca 2023 roku.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania to trzeci film z serii. Pierwszy zatytułowany Ant-Man zadebiutował w 2015 roku. Sequel wszedł do kin w 2018 roku, a nosi on nazwę Ant-Man i Osa. Na cześć trzecią jak widać przyjdzie nam poczekać najdłużej.

W roli Ant-Mana ponownie Paul Rudd. W Osę wciela się Evangeline Lilly. Oboje w tych rolach ostatni raz wystąpili w filmie Avengers: Koniec gry. W obsadzie kontynuacji znajdują się także Michael Douglas i Michelle Pfeiffer, którzy ponownie wcielą się w Hanka Pyma i Janet Van Dyne. Kathryn Newton przejmuje po Abby Ryder Fortson rolę Cassie Lang. Jonathan Majors wcieli się zaś w Marvelowskiego superzłoczyńcę znanego jako Kang the Conqueror. Na ekranie zobaczymy także Billa Murraya, jednak postać w jaką się wcieli nie została do tej pory ujawniona.

Peyton Reed odpowiada za reżyserię wszystkich trzech filmów z serii.

Źrodło: Twitter