Zwiastun tajemniczej produkcji od Epix - zobacz jak prezentuje się ''From''

Stacja Epix udostępniła pierwszą zapowiedź serialu 'From'. To produkcja łącząca w sobie horror i science fiction. W głównej roli Harold Perrineau, aktor którego z pewnością pamiętacie z roli Michaela Dawsona w hitowym serialu Lost: Zagubieni.

na zdjęciu Harold Perrineau, serial ''Lost: Zagubieni''

From opowie nam historię mieszkańców pewnego miasteczka znajdującego się w środkowej Ameryce, które tworzy pewnego rodzaju więzienie. Każdy kto przekroczy jego granice, nie ma szans ucieczki. Zmuszeni do życia w nim ludzie wszelkimi sposobami walczą o zachowanie resztek poczucia normalności, jednocześnie szukając wyjścia i musząc mierzyć się z zagrożeniem czyhającym na nich z otaczającego miasteczko lasu. Nocą z leśnej gęstiwny wychodzą bowiem przerażające stworzenia, łudząco podobne do ludzi.

Perrineau wciela się w szeryfa Boyda Stevensa, który dzięki zastosowaniu bardzo rygorystycznych zasad trzyma mieszkańców miasteczka w ryzach, w międzyczasie szukając sposobu ucieczki z tego koszmaru.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiada John Griffin oraz Jeff Pinkner, który pełni także funkcję showrunnera. Część epizodów wyreżyserował Jack Bender, który pracował także przy Lost: Zagubieni. From wydaje się być podobną produkcją, czy jednak okaże się równie dobra? Czas pokaże.

Premiera serialu zaplanowana jest na 20 lutego 2022 roku.

