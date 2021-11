Troje aktorów dołącza do obsady filmu ''Mr. Harrigan's Phone''

Miesiąc temu Netflix zdradził, iż pracuje nad pełnometrażową adaptacją jednego z opowiadań amerykańskiego mistrza grozy Stephena Kinga. Mowa o opowiadaniu 'Mr. Harrigan's Phone’, zawartym w zbiorze 'If It Bleeds' wydanym w 2020 roku. Projekt jest obecnie na etapie kompletowania obsady. Zobaczcie kto do niej dołączył.