Dlaczego nowy film Paula Thomasa Andersona nosi tytuł "Licorice Pizza"?

W ostatnim dniu roku, 31 grudnia, na ekrany polskich kin wejdzie Licorice Pizza, czyli – jak zapowiedział magazyn "Variety" – "prawdopodobnie najbardziej czuły i optymistyczny film" w karierze ośmiokrotnie nominowanego do Oscara reżysera Paula Thomasa Andersona.

W filmie, z udziałem Bradleya Coopera, Seana Penna i Johna C. Reilly'ego, główne role grają debiutanci – Alana Haim, znana z siostrzanego muzycznego trio Haim, oraz 18-letni Cooper Hoffman, syn zmarłego w 2014 roku, niezapomnianego Philipa Seymoura Hoffmana.

Tytuł filmu może kojarzyć się z jedzeniem, ale czy rzeczywiście właśnie o to chodziło twórcy? Bynajmniej! Źródła tytułu filmu, który jest swoistym hołdem dla czasu i miejsca akcji – San Fernando Valley w latach 70. ubiegłego wieku, należy szukać w kulturze młodzieżowej tamtej epoki w południowej Kalifornii. Licorice Pizza to bowiem nazwa sieci sklepów płytowych, która działała w latach 1969–1986. Paul Thomas Anderson, który urodził się i wychował w Los Angeles, nawiązuje więc do czasów swego własnego dzieciństwa. Historia wyrażenia "licorice pizza", funkcjonującego ówcześnie jako synonim płyt winylowych, sięga zresztą jeszcze dalej w przeszłość, bo do początku lat 60. Otóż podczas koncertu duetu Bud & Travis w Santa Monica Civic Auditorium muzycy zażartowali, że w okresie, gdy sprzedaż ich płyt leżała, mogli, po posypaniu czarnych krążków ziarnami sezamu, oferować je w sklepach spożywczych jako "pizzę z lukrecją".

W filmie Paula Thomasa Andersona znajdzie się nie tylko spora szczypta nostalgii, ale i wiele doskonałej muzyki z lat 70., w tym utwory Davida Bowiego, The Doors, Paula McCartneya z zespołem Wings, Chucka Berry’ego, Sonny & Cher i innych znakomitych wykonawców.

Licorice Pizza to najnowszy film wybitnego Paula Thomasa Andersona, reżysera takich produkcji jak Nić widmo, Boogie Nights czy Mistrz. Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany i Gary’ego rozwija się na tle powstawania pierwszych filmowych mega produkcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości.

Licorice Pizza w kinach od 31 grudnia!

Źrodło: Forum Film Poland