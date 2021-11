Netflix stworzy nowe uniwersum ''Power Rangers'' 1

Nieco ponad rok temu świat obiegła informacja, o tym, że reżyser serialu The End of the F***ing World – Jonathan Entwistle planuje połączyć siły z Hasbro i eOne przy pracy nad restartem popularnej serii z lat 90. Power Rangers. Teraz już oficjalnie wiemy, że jest to prawda, a w projekt zaangażował się jeszcze Netflix i to właśnie dla tej platformy zrealizowana zostanie nowa produkcja.

serial ''Power Rangers''

W planach nie jest zrealizowanie jednego pełnometrażowego filmu czy serialu, a stworzenie dużego wszechświata składającego się z kilku filmów i seriali, również tych skierowanych do dzieci.

Prawdopodobnie Entwistle zacznie swoją historię całkowicie od zera. Nie będzie opierał się w żaden sposób na filmie z 2017 roku od Lionsgate, który przypomniał widzom o tych nastoletnich bohaterach.

Serial Power Rangers powstał w latach 1993-1996 i doczekał się trzech sezonów. Opowiadał on o piątce zwykłych nastolatków, którzy otrzymali powołanie do tajnej grupy Power Rangers. Za pomocą specjalnych urządzeń transformują się w super wojowników mających za zadanie zwalczać co rusz pojawiające się na świecie zło.

Źrodło: Collider