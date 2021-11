Studio Pathé ujawnia daty premier i pełną obsadę swoich dwóch filmów o Muszkieterach 0

Francuskie studio Pathé pracuje nad nową adaptacją powieści Trzej muszkieterowie autorstwa Aleksandre Dumasa. Widowisko to rozdzielone zostało na dwie części. Poznaliśmy właśnie ich tytuły, daty premier oraz obsadę, która jest imponująca.

fotografia promująca produkcję ''The Three Musketeers''

Pierwszy film nosi tytuł The Three Musketeers – D’Artagnan i do kin trafi 5 kwietnia 2023 roku. Drugi zatytułowany jest The Three Musketeers – Milady. Jego data premiery zaplanowana jest na 13 grudnia 2023 roku.

Obsada filmów prezentuje się następująco:

Za reżyserię obu filmów odpowie Martin Bourboulon, który pracować będzie na scenariuszu autorstwa Matthieu Delaporte i Alexandre de La Patelliere. Obie produkcje kręcone mają być jedna po drugiej. Zdjęcia już się rozpoczęły. Ekipa weszła na umiejscowiony we Francji plan pod koniec września.

Źrodło: Dark Horizons