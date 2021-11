Tak mógł prezentować się Jason Momoa w remake'u ''Kruka'' 0

W sieci pojawiły się materiały z nie będącego już niestety w produkcji remake’u Kruka. W obdarzonego paranormalnymi umiejętnościami i nadludzką siłą Erica Dravena wcielić miał się Jason Momoa.

na zdjęciu Brandon Lee, film ''Kruk''

Poniżej możecie zobaczyć jak Momoa prezentowałby się w makijażu charakterystycznym dla głównego bohatera filmu Kruk.

Co sądzicie? Czy Momoa nadawałby się do tej roli?

Zanim zarówno Momoa jak i reżyser filmu Corin Hardy odeszli z produkcji z powodu braku możliwości porozumienia z wytwórnią Davis Films mającą ją sfinansować i konfliktów w harmonogramie, zdążyli zrobić kilka próbnych ujęć. Po ich odejściu realizacja projektu upadła i prawdopodobnie już żaden inny filmowiec nie zdecyduje się za nią wziąć.

Pierwszy film z serii Kruk powstał w 1994 roku. W głównego bohatera wcielił się Brandon Lee. Eric Draven to gwiazdor rocka, który został brutalnie zamordowany. Po roku powraca do życia, by pod okiem tajemniczego kruka dokonać zemsty na swoich prześladowcach. Kolejno likwiduje niczego nieświadomych członków gangu odpowiedzialnych za jego śmierć. Dla wielu film ten jest kultowy i nie powinien otrzymać żadnego remake’u. Zgadzacie się z tym?

Źrodło: ComicBookMovie