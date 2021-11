David Tennant w zwiastunie serialu PBS ''W 80 dni dookoła świata'' 0

Klasyczna powieść Julesa Verne'a W 80 dni dookoła świata doczekała się swojej kolejnej adaptacji. Za projekt odpowiada amerykańska sieć PBS i brytyjska stacja BBC1. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun produkcji, która zadebiutuje wraz z początkiem stycznia.

fotografia promująca serial ''Around the World in 80 Days''

Serial nosi tytuł Around the World in 80 Days. W roli głównej występuje David Tennant, aktor znany m.in. z serialu Doctor Who, Dobry Omen czy filmu Zły Samarytanin.

Główny bohater to Phileas Fogg, w tej roli Tennant, bogaty angielski dżentelmen, wynalazca i łowca przygód, który zakłada się ze swoimi znajomymi, że w 80 dni objedzie cały świat. W przygodzie życia towarzyszy mu jego kamerdyner Jean Passepartout i ambitna dziennikarka Abigail Fix, która wykorzystuje okazję, aby dzięki relacji z tej niezwykłej podróży pomóc swojej karierze. Zastąpiono nią detektywa Scotland Yardu, który występuje w książce. W przeciągu tych 80 dni napotkają wiele przeszkód na swojej drodze, ktoś nawet spróbuje ich zabić, aby uniemożliwić im okrążenie świata w określonym czasie.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie znajdują się także Ibrahim Koma jako Passepartout, Leonie Benesch jako Abigail Fix, Jason Watkins jako Bernard Fortescue i Peter Sullivan jako Nyle Bellamy. Za serial odpowiada Ashley Pharaoh.

Premiera serialu 2 stycznia 2022 roku. Składa się on z 8 epizodów.

Źrodło: Collider