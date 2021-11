Keanu Reeves chciałby ponownie zagrać Johna Constantine'a 0

Keanu Reeves to popularny hollywoodzki aktor, który na swoim koncie ma wiele naprawdę dobrych ról. Jedną z nich jest rola w filmie Constantine z 2005 roku, w którym to wcielił się w tytułową postać. Produkcja ta uważana jest za kultową wśród fanów komiksowej serii Hellblazer, na podstawie której powstał film. W jednym z ostatnich wywiadów Reeves przyznał, że z wielką chęcią powróciłby do tej roli.

na zdjęciu Keanu Reeves, film ''Constantine''

Reeves zapytany czy kiedykolwiek myślał o powrocie do roli Johna Constantine, stwierdził że tak.

Uwielbiam grać Constantine’a. Johna Constantine’a. Grałem już dużo Johnsów. Ilu? Nawet nie wiem. Myślę, że już ponad dziesięciu. Ale tak czy inaczej chciałbym mieć szansę ponownie zagrać w produkcji o Johnie Constantine. powiedział Reeves

John Constantine to okultysta, detektyw i łowca demonów przemierzający świat w ich poszukiwaniu. Nie ogranicza się on tylko do świata ziemskiego, schodzi również do piekieł.

Jak na razie nie wiadomo czy DC i Warner Bros. planują kiedykolwiek powrócić do historii Constantine’a. Dobrze jednak wiedzieć, że jeśli mieliby taki pomysł to Reeves jest chętny do powrotu do roli.

A Wy co o tym myślicie? Chcielibyście zobaczyć Keanu Reevesa ponownie w roli słynnego demonologa?

Źrodło: ComingSoon