Ile czasu ekranowego dostaną Garfield i Maguire w "Spider-Man. Bez drogi do domu"? 0

Do premiery widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu pozostał już niespełna miesiąc, jednak Marvel Studios cały czas nie ma zamiaru zaprezentować w oficjalnych materiałach wariantów Człowieka Pająka z poprzednich filmów, w których w postać superbohatera wcielali się Andrew Garfield i Tobey Maguire. Mimo wszystko w mediach społecznościowych co chwila pojawiają się nowe informacje związane z ich występem.

fragment plakatu "Spider-Man. Bez drogi do domu"

Najważniejsza kwestia oprócz tego czy Andrew Garfield i Tobey Maguire pojawią się na ekranie w trakcie seansu Spider-Man. Bez drogi do domu, dotyczy czasu ekranowego obu panów. Na Twitterze została opublikowana informacja według, której Andrew Garfield będzie w filmie przez 21 minut, z kolei Tobey Maguire przez 25 minut. Z pewnością są to dobre nowiny dla osób, które czekają na tę dwójkę.

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Man, nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do kin 17 grudnia.

