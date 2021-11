Jeremy Renner tylko raz obejrzał film ''Avengers: Koniec gry'' - ''to zbyt emocjonalne'' jak mówi 0

Jeremy Renner podczas niedawno udzielonego wywiadu dla BBC Radio 1, podczas którego opowiadał o serialu Hawkeye, zapytany o film Avengers: Koniec gry, przyznał że obejrzał tą produkcję zaledwie jeden raz i miało to miejsce na jej premierze.

na zdjęciu Jeremy Renner, film ''Avengers: Koniec gry''

Film ten był bardzo emocjonalny dla aktora, który od czasu jego premiery nie jest w stanie do niego wrócić. Oglądanie tej produkcji to dla Rennera zbyt trudne doświadczenie. Aktor dodał także, że nie tylko on podszedł do tej produkcji w tak emocjonalny sposób, reszta obsady również.

Widziałem film na premierze, to był czas naszego świętowania. Śmialiśmy się, płakaliśmy. Nigdy więcej go nie obejrzę. To było trudne doświadczenie. Czuliśmy się jak członkowie publiczności, z którą śmialiśmy się, płakaliśmy. Było to niesamowicie piękne doświadczenie. powiedział Renner

Avengers: Koniec gry to ostatnia część Avengersów, która wydana została w 2019 roku. Po dramatycznych wydarzeniach z filmu Avengers: Wojna bez granic Iron Man samotnie dryfuje po kosmosie, połowa superbohaterów przestała istnieć, a Kapitan Ameryka próbuje pogodzić się z porażką. Świat już nigdy nie będzie taki sam, a ocaleni muszą nauczyć się żyć w nowych warunkach. Nie wszyscy jednak dają za wygraną. Gdy w bazie Avengers pojawia się Ant-Man, w głowach herosów rodzi się szalony plan zmiany obecnego stanu rzeczy. Czy jest możliwe odwrócenie „Efektu Thanosa” i przywrócenie do naszego świata tych, co odeszli? Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Czarna Wdowa i pozostali zbierają się ponownie, żeby wyruszyć w pełną przygód podróż po najważniejszych momentach w historii Avengers.

Źrodło: ComingSoon