Doskonały operator Hoyte van Hoytema będzie pracował z Jordanem Peelem przy jego nowym filmie ''Nope'' 0

Jordan Peele przy swoim nowym filmie Nope nawiązał współpracę z nominowanym do Oscara operatorem Hoyte van Hoytema.

fragment plakatu promującego film ''Nope''

Hoytema pracował przy takich produkcjach jak Interstellar, Spectre, Dunkierka, Ad Astra czy zeszłoroczny Tenet. Za zdjęcia do filmu Dunkierka otrzymał nominację do Oscara. Statuetki jednak nie otrzymał, przegrał bowiem z Rogerem Deakinsem, który zwyciężył filmem Blade Runner 2049.

Patrząc na dotychczasowy dorobek Hoytema, możemy założyć, że pod względem zdjęć produkcja Peele’a ma szansę być naprawdę dobra.

W obsadzie filmu Nope znajduje się Daniel Kaluuya, który współpracował już z Jordanem Peelem przy produkcji Uciekaj!, za którą uznany amerykański filmowiec otrzymał Oscara. Oprócz niego angaże otrzymali także Keke Palmer i Steven Yeun. Peele odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz Nope.

Wszelkie szczegóły fabularne Peele trzyma w ścisłej tajemnicy. W odniesieniu do jego poprzednich filmów możliwe, iż również i ta produkcja będzie nosiła elementy psychologicznego terroru i poruszy tematy dotyczące społecznych różnic i uprzedzeń rasowych, tak jak miało to miejsce w Uciekaj! czy To my.

Za produkcją Nope stoją Monkeypaw Productions i Universal Pictures. Kinowa premiera filmu zaplanowana jest na 22 lipca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon