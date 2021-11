Nowy spot promujący serial ''The Book of Boba Fett'' 0

W sieci pojawiła się nowa telewizyjna zapowiedź oczekiwanego serialu osadzonego w świecie 'Gwiezdnych wojen' – The Book of Boba Fett. Premiera produkcji zaraz po Świętach.

fragment plakatu promującego serial ''The Book of Boba Fett''

The Book of Boba Fett będzie spin-offem pierwszego serialu Walta Disneya i Lucasfilm o galaktycznym łowcy nagród – The Mandalorian. Tym razem to Boba Fett będzie w centrum wydarzeń i na nim skupi się cała historia prezentowana na ekranie.

Serial zabierze nas w ekscytującą podróż, która zapoczątkowana została w sekwencji pod koniec 2. sezonu The Mandalorian. W jej trakcie na ekranie pojawia się legendarny łowca nagród, Boba Fett i najemniczka Fenneca Shanda. W nowym serialu będą oni walczyli o władzę i wpływy w podziemnym świecie galaktyki, po powrocie na Tatooine, aby objąć tron na terytorium niegdyś rządzonym przez Jabbę the Hutt i jego syndykat przestępczy.

W głównych bohaterów ponownie wcielą się Temuera Morrison i Ming-Na Wen. Robert Rodriguez, Jon Favreau i Dave Filoni to producenci wykonawczy serii.

Premiera serialu na Disney+ już 29 grudnia 2021 roku. Liczba odcinków pozostaje tajemnicą.

Źrodło: Dark Horizons