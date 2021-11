Sang-ho Yeon daje nadzieję na trzeci film z serii ''Zombie express'' 0

Koreański reżyser i scenarzysta Sang-ho Yeon, który obecnie jest w trakcie promocji swojego najnowszego serialu zrealizowanego dla platformy Netflix – Hellbound, w jednym z ostatnio udzielonych wywiadów dał nadzieję, na dalszy ciąg serii, która dała mu rozpoznawalność – Zombie express.

film ''Zombie express''

Zombie express to jeden z najlepszych filmów akcji o zombie, który światło dzienne ujrzał w 2016 roku. Produkcja ta dotychczas doczekała się swojego animowanego prequela Stacja Seul i wydanego w zeszłym roku sequela Półwysep. Obie aktorskie produkcje otrzymały wysokie recenzje i zyskały uznanie wśród widzów.

Sang-ho Yeon podczas rozmowy z jednym z zagranicznych portali, zapytany o to, czy ma pomysł na to co dzieje się po wydarzeniach z filmu Półwysep, odpowiedział że ma kilka pomysłów. Gorzej będzie jednak z ich realizacją. Bowiem Sang-ho Yeon jest obecnie zaangażowany w kilka projektów, które całkowicie zaprzątają jego uwagę. Najpierw musi poukładać swoje pomysły i uporządkować je według priorytetu. Dopiero gdy z tym się upora, będzie w stanie zadecydować, czy trzecia część serii Zombie express powstanie.

Możemy być natomiast pewni, iż nie powstanie serial rozgrywający się w świecie znanym z filmu. Sang-ho Yeon zapytany o taką możliwość kontynuacji, zdecydowanie zaprzeczył, twierdząc, że seria zapoczątkowana została filmem i tak chciałby ją kontynuować. Dodał również, iż w Korei Południowej nie ma warunków, aby stworzyć serialową opowieść wizualnie podobną do tego co ukazane zostało w Zombie express.

Sang-ho Yeon na koniec dodał, iż jeśli trzeci film powstanie to jego koncepcja fabularna zbliżona będzie do pierwszego filmu. Reżyser woli, gdy bohaterowie są zamknięci na małej przestrzeni, co daje większy element napięcia i zagrożenia.

Co o tym sądzicie? Chcielibyście kolejny film rozgrywający się w świecie znanym z Zombie express?

