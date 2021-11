Zwiastun apokaliptycznego serialu Netflix wprost z Korei Południowej '' The Silent Sea'' 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun kolejnego serialu pochodzącego z Korei Południowej. Produkcja ta nosi tytuł The Silent Sea i należy do gatunku thrillera science-fiction.

fragment plakatu promującego serial ''The Silent Sea''

The Silent Sea to dystopijna opowieść o przysypanej pustynnym piaskiem Ziemi i uczestnikach misji specjalnej mającej na celu odzyskanie tajemniczych próbek z opuszczonego księżycowego laboratorium.

Poniższa zapowiedź daje nam pierwsze spojrzenie na kosmiczną misję, która ma tylko 10% powodzenia. 11-osobowa załoga za wszelką cenę stara się odzyskać próbki.

W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gong Yoo, aktor znany z filmu Zombie express, który w nadchodzącym serialu wciela się w lidera eksploracyjnego zespołu, Bae Doona jako astrobiolog, doktor Song-Ji-an, który jest zdeterminowany, aby odkryć prawdę o tym co wydarzyło się na opuszczonej obecnie stacji badawczej Balhae Base, Lee Joon, Kim Sun-young, Lee Me-saeng i Lee Sun-wook.

Za reżyserię The Silent Sea odpowiada Choi Hang-yong, który pracował na scenariuszu autorstwa Park Eun-kyo. Fabuła opiera się na krótkometrażowym filmie Choi Hang-yonga z 2014 roku zatytułowanym The Sea of Tranquility.

Premiera The Silent Sea zaplanowana jest na 24 grudnia 2021 roku. Pierwszy sezon serialu składa się z ośmiu odcinków.

Źrodło: Netflix