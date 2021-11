Zwiastun niezwykle inspirującego dokumentu Netflix ''Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem'' 0

Netflix opublikował oficjalny zwiastun bardzo ciekawego serialu dokumentalnego 'Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem'. Produkcja ta ukaże nam szczere i wzruszające historie inspirujących kobiet i mężczyzn po 70., którzy opowiadają młodym filmowcom o swoich życiowych lekcjach i ważnych wyborach, jakich dokonali.

na zdjęciu Papież Franciszek, film ''Papież Franciszek – człowiek, który dotrzymuje słowa''

Serial Opowieści pokolenia z papieżem Franciszkiem ukazuje chwytające za serce historie starszych ludzi, widziane oczami młodych filmowców. Twórcy produkcji traktują je jak prawdziwą skarbnicę wiedzy, z której kolejne pokolenia mogą czerpać inspiracje i naukę. Pochodzący z całego świata mężczyźni i kobiety 70+ dzielą się swoimi przeżyciami przed kamerą, za obiektywem której stanęli utalentowani młodzi filmowcy. Te osiemnaście niezwykłych opowieści zostało nakręconych zaledwie w ciągu roku na pięciu różnych kontynentach.

Każdy odcinek serialu odnosi się do jednego z ważnych aspektów ludzkiego losu, takich jak: miłość, marzenia, życiowe zmagania, praca. Doświadczenia kobiet i mężczyzn reprezentujących różny status społeczny, pochodzenie, kulturę i wyznanie służą zobrazowaniu uniwersalnych wartości, wspólnych dla wszystkich ludzi. Wśród bohaterów serialu szczególną rolę odgrywa papież Franciszek, którego rozmowa z Antoniem Spadaro nie tylko czyni to zetknięcie dwóch różnych pokoleń niezwykle wyjątkowym, ale także stanowi element łączący wszystkie cztery odcinki.

W wywiadzie Ojciec Święty przedstawia się nie tylko jako przewodnik duchowy, ale po prostu jako Jorge Mario Bergoglio, zwykły człowiek opowiadający historię swojego życia, przeplataną anegdotami, osobistymi przemyśleniami i nigdy wcześniej nieujawnionymi, niezwykłymi wspomnieniami.

Poniżej wspomniana zapowiedź i opisy wszystkich 4 odcinków.

ODCINEK 1 – MIŁOŚĆ

Pierwszy odcinek, który miał premierę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rzymie, porusza uniwersalny i ponadczasowy tematmiłości. Reżyser Martin Scorsese, wielokrotnie nagradzany przez Amerykańską Akademię Filmową, po raz pierwszy ujawnia nieznane dotąd szczegóły z życia prywatnego i zawodowego w intymnym wywiadzie ze swoją córką, aktorką i reżyserką Francescą Scorsese.

Znana brytyjska etolożka i ekolożka dr Jane Goodall, założycielka Instytutu Jane Goodall i Posłanka Pokoju ONZ, zdradza tajniki swojej pracy i odsłania kulisy badań, które zrewolucjonizowały sposób myślenia o zwierzętach. Wśród pozostałych bohaterów odcinka, o mniej znanych nazwiskach, lecz równie barwnych życiorysach, są: Vito Fiorino, który w 2013 r. u wybrzeży Lampedusy uratował życie 47 rozbitków, Estela Barnes de Carlotto, założycielka ruchu Babcie z Plaza de Mayo w Buenos Aires, oraz Carlos i Cristina Solis, starsze małżeństwo z Urugwaju, które łączy pasja do tanga.

ODCINEK 2 – MARZENIA

Drugi odcinek opowiada o marzeniach kobiet i mężczyzn z różnych zakątków świata. David Lowe, nowozelandzki naukowiec i nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla współautor raportu o zmianie klimatu, który jako jeden z pierwszych nagłośnił problem globalnego ocieplenia, dziś opowiada się po stronie młodych ludzi z całego świata, protestujących na rzecz ochrony środowiska.

Amerykanka Betty Kilby przedstawia dramatyczne losy swoich przodków, zabierając widzów w niezwykłą podróż ich śladami. Kulminacją historii jest spotkanie z dziećmi ludzi, u których jej rodzina pracowała w niewoli. W ten sposób bohaterka urzeczywistnia jedno z największych marzeń Martina Luthera Kinga – aby potomkowie niewolników i ich właścicieli zasiedli w pojednaniu przy jednym stole. Danilo Mena Hernandez, farmer mieszkający w lasach Kostaryki, spełnia marzenie swoich niewidomych dzieci i zabiera je po raz pierwszy nad morze, by mogły doświadczyć go innymi zmysłami. 89-letnia Hiszpanka, Montserrat Mechò, pomimo wieku nie rezygnuje z pasji do skydivingu – na swoim koncie ma już ponad 900 skoków. W ten sposób chce uczcić pamięć syna, który zginął w tragicznym wypadku.

ODCINEK 3 – ZMAGANIA

Życie bohaterów trzeciego odcinka skupia się wokół walki – od drobnych codziennych zmagań po fundamentalny bój o prawa człowieka.

Austra Bertha Flores, pierwsza burmistrzyni w Hondurasie, opowiada o swoich wysiłkach na rzecz obrony praw najsłabszych obywateli oraz osobistej walce o doprowadzenie przed sąd ludzi odpowiedzialnych za morderstwo jej córki. Południowoafrykański fotograf i jeden z przywódców ruchu przeciw reżimowi apartheidu, Omar Badsha, po 40 latach spełnia złożoną przez siebie obietnicę. Wśród bohaterów odcinka są także Felipe Pomar, pierwszy mistrz świata w surfingu z lat 60., któremu strach pozwolił odnaleźć wewnętrzną siłę, oraz Gisèle Assouad Marie Sabbagh, syryjska uchodźczyni przebywająca obecnie w Libanie, która w wieku 87 lat stawia czoła kolejnej relokacji.

ODCINEK 4 – PRACA

Czwarty i ostatni odcinek poświęcony jest tematyce pracy. Jednym z jego bohaterów jest wielokrotnie nagradzany przez Amerykańska Akademię Filmową reżyser Martin Scorsese, który w wywiadzie ze swoją córką, aktorką i reżyserką Francescą Scorsese zdradza, na czym polegały początki jego fascynacji kinem. Nike Okundaye, jedna z najbardziej znanych na świecie afrykańskich artystek, opowiada o przeszkodach, jakie musiała pokonać na drodze do sukcesu. W odcinku ukazana jest także historia Dony Natalii, 73-letniej „partery” z Meksyku, która kontynuuje najstarsze tradycje położnictwa i towarzyszy kobietom w jednym z najbardziej niezwykłych momentów ich życia – narodzinach dziecka. Pojawi się również Trinh Ngoc, 90-letni szewc z Wietnamu, dla którego praca jest prawdziwą pasją, oraz Moshe Basson, izraelski szef kuchni, który prowadzi w Jerozolimie własną restaurację, gdzie odtwarza przepisy i dania wspomniane w Biblii, aby za pomocą smaków i zapachów zachować pamięć o przeszłości.

Premiera dokumentu już 25 grudnia 2021 roku na Netflix.

Źrodło: Netflix, media.mslgroup.pl