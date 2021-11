Ivanna Sakhno dołącza do obsady serialu "Star Wars: Ahsoka" 0

Obsada limitowanego serialu powstającego dla Disney+ "Star Wars: Ahsoka", została wzbogacona o kolejnego nazwisko. Na ekranie pojawi się urodzona na Ukrainie Ivanna Sakhno.

"Star Wars: Ahsoka" będzie spin-offem The Mandalorian, jednego z największych hitów powstałych dla platformy Disney+. W jednym z epizodów pojawia się tytułowa Ahsoka grana przez Rosario Dawson. W swojej solowej produkcji w bohaterkę ponownie wcieli się ta sama aktorka. Oprócz Rosario Dawson oraz wspomnianej we wstępi Ivanny Sakhno w serii zobaczymy również Natashę Liu Bordizzo, którą mogą kojarzyć fani serialu platformy Netflix, The Society.

Natasha Liu Bordizzo zagra Sabine Wren, która pojawia się w serialu animowanym Star Wars: Rebelianci. Jeśli chodzi o Ivanny Sakhno to ona najprawdopodobniej wcieli się w całkiem nową postać w świecie "Gwiezdnych wojen". Warto jednak pamiętać, że Walt Disney oraz LucasFilm nie potwierdziły tych doniesień.

Scenariusz do serialu "Star Wars: Ahsoka" napisany został przez Dave'a Filoniego. On również będzie jednym z producentów, wraz z Jonem Favreau. Co ciekawe w produkcji, do której zdjęcia mają wystartować w marcu przyszłego roku, ma pojawić się Hayden Christensen jako Anakin Skywalker.

Źrodło: Deadline