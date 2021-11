Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rozdano Gotham Awards - film "Utracona córka" wielkim zwyciezcą 0

W poniedziałkowy wieczór w Nowym Jorku rozdano Gotham Awards, amerykańskie nagrody filmowe przyznawane twórcom filmów niezależnych. Są to ważne rozstrzygnięcia w kontekście sezonu oscarowego.

Olivia Colman - "Utracona córka"

Wielkim zwycięzcą tegorocznego rozdania okazał się film Utracona córka w reżyserii

Maggie Gyllenhaal, dla której jest to reżyserski debiut. Jej film został uzany tytułem roku, a ona sama otrzymała dwa wyróżnienia indywidualne – za najlepszą reżyserię oraz najlepszy scenariusz. Zresztą to nie jedyne statuetki, które powędrowały do filmu platformy Netflix. Zwyciężyła także Olivia Colman, której występ okazał się być najlepszym popisem aktorskim roku.

Warto odnotować, że poprzedni laureat Gotham Independent Film Awards, czyli Nomadland, otrzymał w tym roku Oscara dla najlepszego filmu roku. W latach ubiegłych nagradzane były takie produkcje, jak Moonlight, Tamte dni, tamte noce, Spotlight czy Birdman.

Wśród seriali najlepszymi okazały się być Squid Game, czyli tegoroczny hit Netflixa prosto z Korei Południowej, który otrzymał wyróżnienie w kategorii długiego formatu (odcinki powyżej 40 minut) oraz Reservation Dogs od stacji FX, , który otrzymał wyróżnienie w kategorii krótkiego formatu (odcinki trwające nie dłużej 40 minut).

Poniżej lista z laureatami Gotham Independent Film Awards 2021.

Źrodło: The Hollywood Reporter