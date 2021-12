''Berlin'' - Netflix zapowiada spin-off ''Domu z papieru'' 0

Już 3 grudnia na Netflix zawita ostatnie pięć odcinków finałowego sezonu Domu z papieru. Włodarze platformy nie chcą jednak całkowicie żegnać się z wykreowanym przez Álexa Pinę światem. Zamówiona została już nowa seria, która nosi tytuł 'Berlin' i jest spin-offem oryginalnej produkcji.

na zdjęciu Pedro Alonso, serial ''Dom z papieru''

Głównym bohaterem spin-offu jak sugeruje tytuł, będzie postać Berlina, znanego też jako Andrés de Fonollosa. W serialu Dom z papieru wciela się w niego Pedro Alonso. Berlin to najważniejszy członek ekipy Profesora. Dowodził on ekipą podczas napadu na Królewską Mennicę Hiszpanii. Zaplanował także nadal na Bank Hiszpanii. Po raz ostatni żywego widzieliśmy go w drugim sezonie, gdy okazało się, że jest śmiertelnie chory i aby odejść z klasą, wystawił się policjantom, którzy go zastrzelili. W późniejszym sezonach pojawia się już tylko w retrospekcjach.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2023 rok. Jak na razie nie znane są żadne szczegóły odnośnie zamówionej serii. Prawdopodobnie poznamy losy Berlina sprzed wydarzeń z 1. sezonu Domu z papieru. Są to jednak tylko domysły, bowiem Netflix milczy na temat fabuły serialu Berlin.

Finałowe odcinki Domu z papieru już za dwa dni. Gang jest zamknięty w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale ich najmroczniejszy moment nadchodzi po utracie jednego ze swoich. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już nic więcej nie może pójść źle, na scenie pojawia się wróg, który jest znacznie potężniejszy niż ktokolwiek, z kim się spotkali: wojsko. Zbliża się koniec największego napadu w historii, a to, co zaczęło się jako rabunek, zamieni się w wojnę.

Źrodło: Netflix