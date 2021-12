Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wystartowały zdjęcia do filmu o Batgirl 0

Adil El Arbi i Bilall Fallah, czyli duet reżyserski filmu Batgirl opublikował w mediach społecznościowych komentarz z informacją o rozpoczęciu zdjęć do komiksowego widowiska.

Odpalono kamery na planie zdjęciowym filmu Batgirl w reżyserii duetu Adil El Arbi i Bilall Fallah. Komiksowa produkcja powstaje dla platformy streamingowej HBO Max we współpracy z Warner Bros. Pictures i DC Films. W roli tytułowej zobaczymy Leslie Grace.

W mediach społecznościowych duetu reżyserskiego pojawiła się fotka z planu, która informuje fanów o rozpoczęciu zdjęć. Poniżej możecie zobaczyć posta umieszczonego przez Adila El Arbiego na Instagramie. Ze zdjęcia możemy dowiedzieć się chociażby, jak wygląda oficjalne logo promujące film Batgirl.

Co więcej poniższe zdjęcie potwierdza dotychczasowe spekulacje. Na fotce widzimy biurko Barbary Gordona, która jest już oficerem policji Gotham City. Kiedy ją spotkamy najprawdopodobniej awansuje w szeregach, by zastąpić swojego ojca Jima Gordona na stanowisku nowego komisarza. Co ciekawe w filmie ma pojawić się J.K. Simmons, który w uniwersum DC wciela się w postać komisarza Gordona. W obsadzie znalazła się również miejsce dla Jacoba Scipio i Brendana Frasera.

Źrodło: Comicbookmovie