AMC oficjalnie zamawia serial ''Anne Rice's Mayfair Witches''

Stacja AMC, która nabyła prawa do twórczości popularnej pisarki Anne Rice, złożyła oficjalne zamówienie na serial 'Anne Rice's Mayfair Witches’, którego fabuła oprze się na trylogii grozy 'Lives of the Mayfair Witches'.

fragment okładki 1. tomu serii ''Lives of the Mayfair Witches''

Świeżo zamówiona produkcja, to drugi serialowy projekt, który powstaje po nabyciu praw do twórczości Rice. Pierwszym jest serial Wywiad z wampirem. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się już w tym miesiącu w Nowym Orleanie, a jego premiera zaplanowana jest na przyszły rok.

Co ciekawe Anne Rice’s Mayfair Witches jak podaje AMC również planowaną datę premiery ma na 2022 rok. Prawdopodobnie zadebiutuje niedługo po Wywiadzie z wampirem. Obie produkcje składać mają się z ośmiu odcinków.

Seria ta skupi się na posiadającej niezwykłą intuicję młodej neurochirurg, która odkrywa, iż należy do rodziny czarownic. Zmagając się z nowo zauważonymi u siebie mocami, musi stawić czoła złowrogiemu bytowi, który nawiedza jej rodzinę od pokoleń.

Za scenariusz odpowiadają Esta Spalding i Michelle Ashford. Pełnią one także funkcję producentów wykonawczych. W wszystkie serie oparte na swoich kultowych dziełach zaangażowana ma być sama pisarka oraz jej syn Christopher Rice, którzy jako producenci wykonawczy będą nadzorować pracę nad nimi.

