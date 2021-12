Cara Delevingne dołącza do obsady 2. sezonu ''Only Murders in the Building'' 0

Udany komediowo-kryminalny serial Hulu Only Murders in the Building bardzo szybko po premierze otrzymał zamówienie na drugi sezon. Do obsady dołączyła aktorka Cara Delevingne, którą kojarzyć możecie z serialu Carnival Row czy filmu Legion samobójców.

na zdjęciu Cara Delevingne, film ''Legion samobójców''

Delevingne wcielić ma się w postać Alice. Kobieta ta opisywana jest jako wyrafinowana i obyta ze światem znawczyni sztuki, która zostaje uwikłana w pewna tajemnicę.

Dodatkowo na swoim koncie na Twitterze, aktor Steve Martin ogłosił początek zdjęć do drugiego sezonu. Ekipa weszła na plan 1 grudnia. Poniżej możecie zobaczyć wpis.

Steve Martin, Selena Gomez i Martin Short wcielają się w niecodzienne trio złożone z nieznajomych do tej pory sobie ludzi. Podzielają oni jedno zainteresowanie – fascynują ich prawdziwe zbrodnie. Mają także detektywistyczny talent, który przyjdzie im wykorzystać w praktyce. Kiedy w ich ekskluzywnym apartamentowcu przy Upper West Side dochodzi do makabrycznej śmierci Tima, podejrzewają, iż doszło do morderstwa. Wykorzystując swoje zainteresowania i zebraną wiedzę postanawia rozwikłać tą sprawę. Okazuje się jednak, iż budynek w którym mieszkają kryje swoje tajemnice, a oni znajdują się w niebezpieczeństwie. Zabójca może być gdzieś naprawdę blisko. Muszą rozszyfrować pojawiające się wskazówki nim będzie za późno.

Źrodło: Deadline, Twitter