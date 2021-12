Awkwafina dołącza do obsady filmu ''Renfield'' 0

W szybkim tempie powiększa się obsada nowego filmowego projektu Universal Pictures Renfield, który opowie o najsłynniejszym wampirze wszech czasów – Draculi. Wczoraj informowaliśmy o angażu Nicolasa Cage'a, a dzisiaj dołącza do niego Awkwafina.

na zdjęciu Awkwafina i Simu Liu, film ''Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni''

Nie ujawniono niestety w jaką postać wcieli się aktorka. Nicolas Cage sportretuje zaś samego Draculę. W obsadzie jest jeszcze Nicholas Hoult, który wcieli się w tytułowego Renfielda.

Produkcja skupi się na tytułowym popleczniku Hrabiego Draculi. Z pierwszych zapowiedzi wynika, że będzie to klasyczny film o potworach, którego scenariusz powstał na bazie oryginalnego zarysu historii autorstwa Roberta Kirkmana. Scenariusz do filmu przygotował Ryan Ridley. Reżyserem produkcji jest natomiast Chris McKay. Jak na razie nie znane są żadne szczegóły fabularne. Wiadomo jedynie, że akcja umiejscowiona zostanie we współczesności, a nie minionej epoce.

W oryginalnej gotyckiej powieści Brama Stokera, R. M. Renfield był więźniem w zakładzie dla obłąkanych, który, jak sądzono, cierpiał na urojenia, ale w rzeczywistości był sługą Draculi.

Awkwafinę w ostatnim czasie podziwiać mogliśmy m.in. w Jumanji: Następny poziom oraz Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni.

Źrodło: deadline