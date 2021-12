Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tom Cruise na skrzydle lecącego samolotu - kolejny spektakularny występ kaskaderski aktora! 0

Tom Cruise przyzwyczaił już swoich fanów do prawdziwych poświęceń przy realizacji filmów, w których występował. Przy okazji kolejnej odsłony "Mission: Impossible", hollywoodzki gwiazdor ponownie dokonał wydawać by się mogło niemożliwego.

Tom Cruise może dopisać do swojej pokaźnej listy występów kaskaderskich kolejny punkt. Tym razem aktor w trakcie kręcenia zdjęć do filmu Mission: Impossible 8 wyszedł z kokpitu dwupłatowca Boeing B75N1 Stearman z 1941 roku na wysokości 2000 stóp i usiadł na skrzydle! Następnie Cruise zaczął zwisać głową w dół dopóki samolot nie został odwrócony do góry nogami, tak aby aktor mógł siedział wyprostowany na skrzydle.

Zdjęcia z tego wyczynu znajdziecie TUTAJ.

Warto przypomnieć, że zdjęcia do filmu Mission: Impossible 8 wystartowały chwilę po zakończeniu zdjęć do siódmej odsłony popularnej serii. Premiera obu produkcji została ogłoszona w tym samym czasie, jeden zostanie wydany w 2022 roku, a drugi w 2023 roku.

Z dotychczasowych wyczynów kaskaderskich Toma Cruise’a można wyróżnić chociażby wspinaczkę na Burdż Chalifa, czyli najwyższy budynek na świecie.

