Ciekawe grafiki promujące 4. sezon ''Cobra Kai'' 0

Czwarty sezon uwielbianego przez widzów serialu Cobra Kai zadebiutuje na platformie Netflix już za niecały miesiąc. W ramach promocji serwis opublikował dwie grafiki promujące produkcję.

fotografia promująca 4. sezon serialu ''Cobra Kai''

Pierwsza udostępniona przez platformę grafika to typowy plakat, który ukazuje nam głównych bohaterów serialu podzielonych na dwie drużyny. Druga grafika to plakat reklamujący 51. Mistrzostwa Karate. Widzimy na nim daty prezentujące różne wydarzenia, a punktem kulminacyjnym jest dzień 31 grudnia, kiedy to turniej się rozpoczyna. Data ta jest właśnie datą premiery 4. sezonu serialu.

W międzyczasie Jon Hurwitz, twórca, scenarzysta i reżyser serialu opublikował wpis odpowiadający na pytanie jednego z fanów o przyszłość związku Sam i Miguela. Horowitz zdradził jedynie, że właśnie trwają zdjęcia do ostatnich odcinków piątej serii. Odpowiedzi na zadane pytanie nie udzielił, ponieważ jak twierdzi cokolwiek by powiedział, byłoby spoilerem.

Akcja serialu Cobra Kai toczy się 30 lat po historycznym turnieju karate z 1984 roku. Od tamtego czasu Daniel LaRusso odnosi kolejne sukcesy, ale ma problemy z utrzymaniem równowagi życiowej bez wsparcia swojego mistrza, pana Miyagi. Po drugiej stronie barykady jest jego odwieczny rywal – Johnny Lawrence. Tym razem obaj panowie będą musieli współpracować, ponieważ na horyzoncie pojawi się dawno niewidziany wróg Daniela – Terry Silver, który będzie chciał wesprzeć Johna Kreese’a w budowaniu potęgi "Cobra Kai".

Czwarty sezon zajmie się następstwami pełnego akcji finału trzeciej serii. Wtedy to Johnny i Daniel połączyli swoje siły, aby pokonać Johna Kreese w turnieju karate All Valley. Jednak nie tylko oni zawarli nowy sojusz…

Źrodło: Twitter