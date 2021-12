Anulowany prequel ''Gry o tron'' skasowany po wydaniu na niego 30 mln dolarów 0

Były prezes WarnerMedia Entertainment Bob Greenblatt, twierdzi iż zanim prequel serialu Gry o tron został anulowany wydano na ten projekt ponad 30 milionów dolarów.

serial ''Gra o tron''

Greenblatt niedawno wydał książkę Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, w której opowiada historię firmy. Jest w niej fragment o wyrzuconym już do kosza prequelu Gry o tron. Greenblatt kiedy zaczął pracę trwały już zdjęcia do pilotażowego odcinka prequela, na który wydano nie małą sumkę, bo aż 30 mln dolarów.

Wydali ponad 30 mln dolarów na pilotażowy odcinek prequela 'Gry o tron', który był już w produkcji, kiedy zacząłem pracę w WarnerMedia. Kiedy zobaczyłem fragment tego odcinka, powiedziałem Caseyowi Bloysowi [szef HBO – przyp. Red.], że to nie zadziała, nie ma tego czegoś co oryginalna seria. Casey nie zgodził się ze mną, ale ostatecznie projekt został anulowany, był robiony pod ogromną presją sukcesu 'Gry o tron' i nie sądzę, że byłby zrobiony dobrze i zadziałał. powiedział Greenblatt

Scenariusz prequela napisać miała Jane Goldman, a w głównej roli obsadzono Naomi Watts. Jego akcja rozgrywać miała się tysiące lat przed wydarzeniami z oryginalnej serii. Pilot serialu nakręcony został w 2019 roku i w tym samym odłożony na półkę.

W 2022 roku na HBO zadebiutuje pierwsza seria rozgrywająca się w świecie wykreowanym przez George R.R, Martina, która doczekała się oficjalnego zamówienia – House of the Dragon.

Źrodło: IGN