"Hiszpański romans" Woody'ego Allena będzie miał premierę w Polsce - zobaczcie zwiastun 0

Woody Allen powraca na ekrany polskich kin. Jego ostatnie filmowe dokonanie już 24 grudnia zadebiutuje w Polsce. Dzisiaj prezentujemy Wam zwiastun filmu zatytułowanego Hiszpański romans.

fragment plakatu "Hiszpański romans"

Festiwal Filmowy w San Sebastian, przystojny kandydat na kochanka, zazdrosny mąż i cała masa sercowych kłopotów. Woody Allen niejednokrotnie udowadniał, że życie jest jak film – w Hiszpańskim romansie życie jest jak komedia, dramat i… zagadka w jednym.

Mort i Sue to amerykańskie małżeństwo, które przybywa na festiwal filmowy w San Sebastian w Hiszpanii. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, a ona specjalistką od reklamy pracującą dla młodego i obiecującego reżysera Philippe. Mort szybko zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim podopiecznym oraz że to zainteresowanie wykracza poza czysto zawodowe ramy. W ich małżeńskiej relacji pojawia się kryzys. Pewnego dnia Mort trafia na wizytę do pięknej lekarki, która podziela jego zainteresowania i spojrzenie na świat. Nowopoznana kobieta również tkwi w trudnym związku – jej mąż jest malarzem o bardzo porywczym temperamencie. Czy za sprawą nowej znajomości Mort odnajdzie nadzieję i optymistycznie spojrzy w przyszłość? W życiu, jak w kinie – wszystko jest możliwe!

Poniżej zwiastun oraz plakat.

Źrodło: Kino Świat