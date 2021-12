Pierwsza zapowiedź animacji "Spider-Man Uniwersum 2" 0

Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun długo oczekiwanej kontynuacji animowanego Spider-Man Uniwersum, ujawniający również tytuł — Spider-Man: Across the Spider-Verse- Part One — co oczywiście oznacza, że przygody Miles Morales będą podzielone na dwie części.

kadr z filmu "Spider-Man: Across the Spider-Verse- Part One"

Zwiastun pierwszej części rozpoczyna się dokładnie tam, gdzie skończył się ostatni film Spider-Verse: z Milesem (Shameik Moore) leżącym w łóżku, zanim otworzy się portal do Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) i jej wszechświata. Wygląda na to, że Miles będzie skakał po wielu animowanych wszechświatach w różnych stylach artystycznych.

Zgodnie z oficjalnym opisem, nadchodząca kontynuacja przeniesie pełnoetatowego, przyjaznego sąsiada Spider-Mana z Brooklynu przez Multiverse, aby połączyć siły z Gwen Stacy i nowym zespołem Spider-People, aby stawić czoła złoczyńcy potężniejszemu niż kiedykolwiek spotkał.

Sony nie mówi, kim jest ten złoczyńca (chociaż możliwe, że film mógłby czerpać z komiksowego crossovera Spider-Verse z 2014 roku, w którym Spider-People z wieloświata zostali zaatakowani przez Morluna i Inheritors).

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) ma trafić do kin 7 października 2022 roku, a część druga ma pojawić się w 2023 roku.

Źrodło: theverge.com