John Cena jako Peacemaker w pełnym zwiastunie serialu HBO Max 0

fragment plakatu promującego serial ''Peacemaker''

Postać Peacemakera wprowadzona została po raz pierwszy w wspomnianym wyżej filmie Gunna, który miał swoją premierę w tym roku.

UWAGA SPOILERY dotyczące filmu Legion samobójców: The Suicide Squad

Po zabiciu Ricka Flaga na rozkaz Amandy Waller, Peacemaker został zastrzelony przez Bloodsport. W scenie po napisach okazało się, że Christopher Smith nadal żyje i musi "ocalić ten pieprzony świat". Czy mu się uda? Tego dowiemy się z serialu Peacemaker, a jak zapowiada jego twórca, czyli James Gunn – nową ekipę członka Task Force X czeka naprawdę trudne zadanie i zmierzenie się z czymś katastrofalnym, co zagraża całej planecie.

Peacemaker skupi się na genezie tytułowego herosa, dla którego najważniejszy jest pokój na świecie. Do swojego celu dąży on jednak po trupach. Teraz będąc członkiem tajnej grupy, rząd USA dał mu zadanie zabicia czegoś co stanowi poważne zagrożenie dla amerykańskiego społeczeństwa.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera serialu 13 stycznia 2022 roku. Pierwszy sezon Peacemakera składa się z 8 odcinków.

Źrodło: ComingSoon