Gugu Mbatha-Raw i David Oyelowo w zwiastunie psychologicznego thrillera ''The Girl Before''

BBC ujawniło pierwszy zwiastun nadchodzącego thrillera psychologicznego The Girl Before, gwiazdami którego są Gugu Mbatha-Raw i David Oyelowo.

na zdjęciu Gugu Mbatha-Raw, film ''Paradoks Cloverfield''

Fabuła serialu opiera się na motywach bestsellerowej powieści Lokatorka autorstwa JP Delaney. Produkcja powstała jako limitowana czteroodcinkowa seria. Jej premiera w Wielkiej Brytanii zaplanowana jest na 19 grudnia 2021 roku. Globalnie produkcja dostępna będzie na HBO Max, ale platforma nie wyznaczyła jeszcze daty premiery.

Główną bohaterką jest Jane, kobieta która ma szansę wprowadzić się do pięknego domu zaprojektowanego przez tajemniczego architekta. Jego mieszkańcy muszą przestrzegać listy rygorystycznych zasad. Jane szybko zaczyna odczuwać, że z tym budynkiem jest coś nie tak, a gdy odkrywa informację na temat swojej poprzedniczki, będzie zmuszona zmierzyć się z przerażającą prawdą. Wcześniej w tym samym miejscu mieszkała Emma, która była do Jane bardzo podobna, zarówno z wyglądu, jak i charakteru. Kobiety łączy także enigmatyczna więź z właścicielem apartamentu. Co je różni? To, że Jane jeszcze żyje…

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za scenariusz serialu odpowiada sam JP Delaney, a reżyserią zajęła się Lisa Brühlmann. W obsadzie oprócz wspomnianej dwójki znajdują się także Ben Hardy i Jessica Plummer.

