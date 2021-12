''The Boys'' otrzymają animowany spin-off - Amazon ogłasza ''The Boys: Diabolical'' 0

Serial The Boys to jeden z największych hitów platformy Amazon Prime Video. Obecnie trwają pracę nad jego trzecim sezonem. Serwis chce jednak wyciągnąć z tej historii jeszcze więcej. Podczas ostatniego CCXP Worlds 2021 Amazon ogłosił powstanie animowanego spin-offa noszącego tytuł 'The Boys: Diabolical'.

grafika promująca serial ''The Boys: Diabolical''

Powstanie serialu potwierdził za pomocą wideo aktor Karl Urban, który w The Boys wciela się w Billy’ego Butchera.

Ta animowana produkcja ma mieć formę antologii. Jej premiera zaplanowana jest na początek 2022 roku. Produkcja składać ma się z ośmiu odcinków. Będzie to oczywiście serial przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych.

Każdy odcinek ukaże nam odrębną historię w jakiś sposób powiązaną z głównymi bohaterami serialu The Boys. Mają one być wyjątkowo pokręcone, jeszcze bardziej niż to co prezentuje nam od dwóch sezonów oryginalna produkcja. Jak powiedział w swoim oświadczeniu producent wykonawczy Eric Kripke, jedyną zasadą jaka obowiązywała twórców animacji, było żadnych zasad. Tak więc zapowiada się szaleństwo!

Za scenariusze poszczególnych odcinków odpowiadają m.in. Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Simon Racioppa, Justin Roiland i Andy Samberg.

The Boys: Diabolical to nie jedyny spin-off nad jakim pracuje Amazon. Wcześniej ogłoszony aktorską produkcję, której akcja osadzona ma być w college’u kształcącym młodzież posiadającą super moce, który prowadzi organizacja Vought International.

Źrodło: variety