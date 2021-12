Kim Dickens powraca do roli Madison Clark w 2 połowie 7. sezonu i w zapowiedzianej 8. serii ''Fear the Walking Dead'' 0

Fear the Walking Dead jest obecnie po emisji pierwszych ośmiu odcinków siódmego sezonu. W sieci pojawił się już pierwszy teaser promujący drugą część. Dla fanów serialu jest też jeszcze jednak dobra wiadomość. Stacja AMC oficjalnie ogłosiła powstanie ósmego sezonu, w którym na dobre powróci jedna, ważna postać.

na zdjęciu Kim Dickens, serial ''Fear the Walking Dead''

Już w drugiej połowie siódmej serii z powrotem będziemy mogli śledzić losy Madison Clark, bohaterki w którą wciela się Kim Dickens. Ostatni raz widzieliśmy ją w 4. sezonie, kiedy to postanowiła poświęcić się zostając na stadionie. Nigdy nie pokazana została scena jej śmierci. Fani więc już od dłuższego czasu domagali się przywrócenia jej postaci do serialu.

Fear the Walking Dead z drugą połową 7. serii powróci 17 kwietnia 2022 roku. Z pewnością czeka nas wiele ciekawych wydarzeń, a to głównie za sprawą wypowiedzianej przez Alicję Strandowi wojny.

Osadzony w tych samych realiach co (The Walking Dead), serial Fear the Walking Dead to odważny obraz zagłady świata spowodowanej pojawieniem się zainfekowanych osób, widziany z perspektywy amerykańskiej rodziny. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, do którego główni bohaterowie uciekli, aby pozbyć się dawnych problemów, ukryć najgłębsze sekrety i pogrzebać przeszłość. Stabilne i spokojne życie, które udało się wreszcie wspólnie stworzyć Madison Clark – szkolnej pani pedagog oraz nauczycielowi angielskiego Travisowi Manawa, zostanie wystawione na niejedną próbę. Codzienne trudności związane ze zbudowaniem więzi pomiędzy dwiema rozbitymi rodzinami, w połączeniu z próbami okiełznania przewrażliwionych, wycofanych i borykających się z uzależnieniami dzieci, zostają odsunięte na dalszy plan, kiedy świat dookoła staje w obliczu katastrofy. Przymusowa ewolucja i rzeczywistość, w której przetrwać będą mogli tylko najsilniejsi, doprowadzą do sytuacji, w której główni bohaterowie będą musieli zdobyć się na wewnętrzną przemianę lub oswoić najczarniejsze zakamarki swoich dusz.

Źrodło: deadline