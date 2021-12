Nick Offerman w obsadzie ''The Last of Us'' 0

Już od dłuższego czasu trwa produkcja serialu HBO The Last of Us. Pomimo to, jak widać stacja nadal nie zebrała jeszcze pełnej obsady. Najnowszym nazwiskiem na liście płac jest Nick Offerman.

na zdjęciu Nick Offerman, film ''Piknik z niedźwiedziami''

Offerman dołączył do Pedro Pascala i Belli Ramsey w oczekiwanej adaptacji popularnej survivalowej gry. Nie zdradzono na razie niestety w jaką rolę się wcieli.

Aktor był już na filmowym planie i nakręcił część swoich scen. Potwierdził to Murray Bartlett.

Kręciliśmy w Calgary. Wiele moich scen jest z Nickiem Offermanem. Granie z nim to niesamowite doświadczenie. powiedział Bartlett

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Premiera serialu The Last of Us zaplanowana jest na 2022 rok.

Nicka Offermana z pewnością kojarzycie z serialu Parks and Recreation, w którym to wcielił się w postać Rona Swansona. W ostatnim czasie wystąpił także w dramacie Źle się dzieje w El Royale oraz filmie Lucy wśród gwiazd.

Źrodło: ComingSoon