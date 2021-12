Mały-wielki bohater – "Krecio" już wkrótce na kanale Boomerang! 0

Każdy może być superbohaterem, nawet niepozorny Krecio – tytułowa postać nowego serialu Boomeranga. Odkąd mądry, zaradny i z wielkim hartem ducha Krecio uratował Krecie Miasto, razem z magiczną księgą Reggie pomaga jego mieszkańcom. Premiera kreskówki "Krecio" już w poniedziałek 13 grudnia o 15:00 na kanale Boomerang.

"Krecio" początkowo był tylko opowiastką pewnego taty, a stał się animacją dzięki dwóm dziewczynkom, które ukochały sobie wyjątkową historię bohatera. To one słuchały każdego wieczoru baśni wymyślonych przez swojego tatę, Jamesa Reatchlousa. Zamiast tradycyjnych książeczek opowiadał im do snu stworzone przez siebie losy bohaterskiego Krecia. Rodzina postanowiła powołać go do życia w formie kreskówki. Determinacja już dorosłych córek i taty w przekonywaniu studiów filmowych, aby stworzyć animację, sprawiła, że ich pomysł dotarł do najmłodszych widzów dzięki filmowi „Mistrz Krecio i królewskie zaproszenie”, który swoją premierę miał ponad rok temu na antenie Boomeranga. Teraz stacja zaprasza na kolejne przygody Krecia w premierowym serialu.

Bohater, po sukcesie pokojowej wyprawy do samej Królowej angielskiej, dzięki której kreciki i ludzie zawarli przymierze, jest gwiazdą Kreciego Miasta. Ale czy zdoła pomóc każdemu mieszkańcowi z osobna?

Spróbuje wesprzeć przyjaciółkę Dotty w przejściu na roślinną dietę i… zaprzestaniu jedzenia dżdżownic! Niestety, jego apetyt jest nieposkromiony i trudno mu pomóc Dotty. Poszuka sposobu na jego okiełznanie. Kiedy Borówka, pies angielskiej królowej, dostanie się do Kreciego Miasta, Krecio będzie wspierać go w powrocie na powierzchnię. We wszystkich specjalnych zadaniach jego pomocnikiem jest Reggie, czyli Mistyczny Podręcznik Magii. Razem tworzą duet nie do pokonania.

Premiera serialu "Krecio" już w poniedziałek 13 grudnia o 15:00 w Boomerang. Emisja codziennie o 15:00 w Boomerang.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia